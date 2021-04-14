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14 апреля 2021, 10:51 9

В Украине во время карантина втрое увеличилось количество уголовных дел о домашнем насилии

14 апреля 2021, 10:51 9
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Больше всего обращений в правоохранительные органы было сделано в период с марта по май 2020 года
Рixabay
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С 2019 по 2020 год в Украине втрое увеличилось количество судебных дел, которые касаются домашнего насилия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Оpendatabot.

Так, сообщается, что в 2019 году велось 626 уголовных дел, а в 2020 их стало уже 1877 (926 приговоров были обвинительными).

Административные судебные дела по домашнему насилию, то есть такие, где происходило психологическое, экономическое или физическое насилие, которое не повлияло на здоровье человека, также увеличились. В 2019-м году их было 108 791, а в 2020-м — 124 770.

"Увеличение количества судебных дел можно считать положительной тенденцией: все больше женщин узнают о возможности отстаивать свои права в суде и обращаются за помощью. Домашнее насилие криминализировано в Украине с 2017 года, когда был принят закон № 2227-VIII. Первые уголовные дела по этим статьям было рассмотрено только в 2019 году", — рассказал Никита Подгайный, юрист Опендатабот.

Как сообщила директор департамента Национальных горячих линий организации "Ла Страда-украина" Алена Кривуляк, всего за 2020 год их организация получила более 30 тысяч обращений за помощью.

Напомним, в Офисе генпрокурора подозревают сотрудника СБУ в похищении человека и вымогательстве 1,6 млн грн.

суд Украина насилие полиция Опендатабот

 
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