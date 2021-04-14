Суд оштрафовал нардепа, который игнорировал вызовы на допрос

Нардепа оштрафовали на 1135 гривен, его имя не разглашается

Нардепа оштрафовали на 1135 гривен, его имя не разглашается

Фото: из открытых источников

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и наложил денежное взыскание в размере 1 135 гривен на народного депутата Верховной Рады Украины поточного созыва за неприбытие на вызов для допроса в качестве свидетеля.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Нардепу неоднократно направлялись повестки о вызове на допрос. Поэтому он, будучи надлежащим образом уведомленным о необходимости явиться к детективу, уклонялся и продолжает уклоняться от явки для участия в проведении процессуальных действий без уважительных причин", - говорится в сообщении.

Так, народный избранник должен был дать показания в уголовном производстве от 14 июля 2020 года относительно возможного получения им около 1 млн грн компенсации стоимости аренды жилья в Киеве. Однако, депутат на допросы не являлся и о причинах своего неприбытия орган досудебного расследования не сообщал.

Ранее сообщалось, что 19 депутатов от фракции "Слуга народа", чьи доходы превышают миллион гривен, арендуют жилье за счет бюджета.