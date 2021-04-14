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14 апреля 2021, 15:32 186

Суд оштрафовал нардепа, который игнорировал вызовы на допрос

14 апреля 2021, 15:32 186
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Нардепа оштрафовали на 1135 гривен, его имя не разглашается
Фото: из открытых источников
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Следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и наложил денежное взыскание в размере 1 135 гривен на народного депутата Верховной Рады Украины поточного созыва за неприбытие на вызов для допроса в качестве свидетеля.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ВАКС.

Нардепу неоднократно направлялись повестки о вызове на допрос. Поэтому он, будучи надлежащим образом уведомленным о необходимости явиться к детективу, уклонялся и продолжает уклоняться от явки для участия в проведении процессуальных действий без уважительных причин", - говорится в сообщении.

Так, народный избранник должен был дать показания в уголовном производстве от 14 июля 2020 года относительно возможного получения им около 1 млн грн компенсации стоимости аренды жилья в Киеве. Однако, депутат на допросы не являлся и о причинах своего неприбытия орган досудебного расследования не сообщал.

Ранее сообщалось, что 19 депутатов от фракции "Слуга народа", чьи доходы превышают миллион гривен, арендуют жилье за счет бюджета.

НАБУ ВАКС бюджет аренда депутаты

 
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