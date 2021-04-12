В ТКГ уже говорят, что не будут переносить переговоры по Донбассу из Минска

Ближайший год встречи ТКГ будут точно проходить в формате видеоконференций из-за карантинных мероприятий

Ближайший год встречи ТКГ будут точно проходить в формате видеоконференций из-за карантинных мероприятий

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После карантина переговоры по Донбассу из Минска переносить не будут.

Об этом в комментарии изданию "Страна" сообщил представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает RegioNews.

"Это тема вообще неактуальна. Леонид Макарович просто порассуждал вслух, а мы с этим носимся вторую неделю. Карантин — это ближайший год, а может быть, два. Это настолько абстрактно, что не имеет смысла об этом всерьез говорить", — сказал Арестович.

По его словам, ближайший год встречи ТКГ будут точно проходить в формате видеоконференций из-за карантинных мероприятий.

"Чтобы перенести ТКГ в другое место, нужно, чтобы согласие дали все стороны, начиная с принимающей и заканчивая Россией. А Россия в каждую страну поедет? Она же на то и Трехсторонняя контактная группа, что все стороны должны согласиться. Поэтому я не вижу перспективы переноса Минска", — заявил Арестович.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что переговоры ТГК могут перенести в Польшу.