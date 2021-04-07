"Буду отстреливать россиян до последнего": Кравчук о полномасштабном вторжения
Оружие почищено и подготовлено, заявил первый президент Украины
Оружие почищено и подготовлено, заявил первый президент Украины
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заверил, что готов вести оборонительные бои на территории своего дома в случае вражеского полномасштабного вторжения армии РФ.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.
Буду стрелять до последнего - пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его - к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью… В прошлом году я был на охоте. Со 150-ти метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил", - рассказал Кравчук.
Напомним, Украина инициирует экстренное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе.
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова