"Буду отстреливать россиян до последнего": Кравчук о полномасштабном вторжения

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Буду стрелять до последнего - пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его - к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью… В прошлом году я был на охоте. Со 150-ти метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил", - рассказал Кравчук.