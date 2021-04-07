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07 апреля 2021, 11:16 46

"Буду отстреливать россиян до последнего": Кравчук о полномасштабном вторжения

07 апреля 2021, 11:16 46
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Фото: из открытых источников
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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заверил, что готов вести оборонительные бои на территории своего дома в случае вражеского полномасштабного вторжения армии РФ.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Буду стрелять до последнего - пока руки оружие будут держать и пока видеть врага буду. Я его - к себе не приглашал. Сам пришел. Я его убью. Что будет дальше? Мне не интересно, но я его убью… В прошлом году я был на охоте. Со 150-ти метров, с первого выстрела точно в цель. Никто сначала не поверил", - рассказал Кравчук.

Напомним, Украина инициирует экстренное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе.

РФ война ТКГ оружие Леонид Кравчук

 
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