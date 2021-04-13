Стало известно, что будет с судьями ОАСК после его ликвидации

Сегодня президент инициировал ликвидацию ОАСК

Сегодня президент инициировал ликвидацию ОАСК

Рixabay

После ликвидации ОАСК (Окружного административного суда Киева) его судьям предложат перейти к новому суду. В случае отказа их могут уволить.

Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский, пишет RegioNews.

По его словам, судьям ОАСК предложат перевестись в новый окружной суд, юрисдикция которого будет распространяться на Киев и на Киевскую область.

"Если судьи, которые работают в Окружном административном суде Киева, не дадут согласие на перевод в другой суд, - это основание для их увольнения", - отметил Вениславский.

Он добавил, что если не будет хватать судей в новом суде, то будут объявлены конкурсные процедуры.

Отметим, сегодня президент Владимир Зеленский подал законопроект о ликвидации ОАСК. Он объяснил свою инициативу тем, что этот суд погряз в коррупционных скандалах и утратил доверие.

Напомним, Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева.