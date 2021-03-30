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30 марта 2021, 14:01 562

Терехов хочет "освоить" на футбольных полях лишних 46 млн, - депутат

30 марта 2021, 14:01 562
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При этом, буквально 3-4 года назад поля уже были реконструированы
При этом, буквально 3-4 года назад поля уже были реконструированы
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В Харькове по завышенной цене собираются реконструировать 4 футбольных поля в парке Горького. Несколько лет назад реконструкция уже проводилась.

Об этом в Facebook сообщила депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева, передает RegioNews.

По ее словам, буквально 3-4 года назад эти футбольные поля уже были реконструированы, а в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом и нехваткой мест в больницах Харькова логика подобных трат из бюджета города непонятна: "Проблемы у нас есть насущнее, нежели футбол. В нынешнее время, когда каждая вторая новость связана с ковидом, смертями, с тем, что городские и областные больницы переполнены, заболевших на COVID-19 везут за 50, а то и 100 км от Харькова, туда, где есть свободные места… А чем занимаются наши городские власти? Думают, как построить очередной фонтан и реконструировать футбольные поля".

Соответствующий тендер на реконструкцию стадионов опубликован на сайте Prozorro. Аукцион будет проведен 13 апреля.

Кроме того, по словам Мустафаевой, стоимость реконструкции значительно завышена: "Мы сегодня прикинули, сколько на самом деле это могло бы стоить… На материалы на 4 футбольных поля должно пойти 2 млн грн. Сколько будет стоить работа? Ну пускай 3 млн грн. А куда еще 46 млн гривен денутся?", - спрашивает депутат.

Она заявила, что ее фракция в горсовете будет создавать резонанс вокруг этого тендера и добиваться сохранения денег налогоплательщиков.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения перестали верить в статистику, которую предоставляет Харьков относительно показателей готовности к борьбе с COVID-19, вследствие чего в город отправят проверку из Национальной службы здоровья Украины.

Напомним, что предприятие сына Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове.

Ранее сообщалось, что НАПК требует от секретаря Харьковского горсовета и и.о. мэра города Игоря Терехова объяснить, где он взял 1,6 млн. грн. на свою рекламу.

Кроме того, на прошлой сессии горсовета было принято решение выделить семейной клинике Терехова очередной кусок городской земли.

коронавирус футбол деньги Харьков ремонт больные поле Игорь Терехов

 
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