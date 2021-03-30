Терехов хочет "освоить" на футбольных полях лишних 46 млн, - депутат

При этом, буквально 3-4 года назад поля уже были реконструированы

При этом, буквально 3-4 года назад поля уже были реконструированы

В Харькове по завышенной цене собираются реконструировать 4 футбольных поля в парке Горького. Несколько лет назад реконструкция уже проводилась.

Об этом в Facebook сообщила депутат Харьковского горсовета от партии "Слуга народа" Алина Мустафаева, передает RegioNews.

По ее словам, буквально 3-4 года назад эти футбольные поля уже были реконструированы, а в условиях ухудшения ситуации с коронавирусом и нехваткой мест в больницах Харькова логика подобных трат из бюджета города непонятна: "Проблемы у нас есть насущнее, нежели футбол. В нынешнее время, когда каждая вторая новость связана с ковидом, смертями, с тем, что городские и областные больницы переполнены, заболевших на COVID-19 везут за 50, а то и 100 км от Харькова, туда, где есть свободные места… А чем занимаются наши городские власти? Думают, как построить очередной фонтан и реконструировать футбольные поля".

Соответствующий тендер на реконструкцию стадионов опубликован на сайте Prozorro. Аукцион будет проведен 13 апреля.

Кроме того, по словам Мустафаевой, стоимость реконструкции значительно завышена: "Мы сегодня прикинули, сколько на самом деле это могло бы стоить… На материалы на 4 футбольных поля должно пойти 2 млн грн. Сколько будет стоить работа? Ну пускай 3 млн грн. А куда еще 46 млн гривен денутся?", - спрашивает депутат.

Она заявила, что ее фракция в горсовете будет создавать резонанс вокруг этого тендера и добиваться сохранения денег налогоплательщиков.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения перестали верить в статистику , которую предоставляет Харьков относительно показателей готовности к борьбе с COVID-19, вследствие чего в город отправят проверку из Национальной службы здоровья Украины.

Напомним, что предприятие сына Терехова выиграло 80% тендеров на ремонт домов в Харькове.

Ранее сообщалось, что НАПК требует от секретаря Харьковского горсовета и и.о. мэра города Игоря Терехова объяснить, где он взял 1,6 млн. грн. на свою рекламу.