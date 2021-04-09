Более трети украинцев считают возможным полномасштабное вторжение России

Опасения людей выросли на фоне обострения на Донбассе

Опасения людей выросли на фоне обострения на Донбассе

Фото: из открытых источников

Более 36% опрошенных украинцев считают высоковероятною возможность полномасштабного вторжения регулярной армии России на территорию Украины.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг".

Так, участников исследования просили оценить вероятность наземного полномасштабного военного вторжения со стороны России.

36% опрошенных заявили, что считают такую вероятность высокой, 31% - средней, 15% - низкой. Лишь 12% сказали, что угрозы нет", - говорится в сообщении.

В сравнении с декабрем 2018 года (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза является высокой, выросла почти в полтора раза.

В опросе приняли участие 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности - не более 2,0%.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев поддерживают общенациональный локдаун.