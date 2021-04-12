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12 апреля 2021, 17:59 6739

В Славянске на сессию горсовета принесли флаг России

12 апреля 2021, 17:59 6739
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Пришлось вызывать полицию
Пришлось вызывать полицию
Фото: Деловой Славянск
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українською мовою

В Славянске 12 апреля во время заседания сессии городского совета в зал внесли флаг России, который затем убрала полиция.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Деловой Славянск"

Флаг принес местный активист и провел флешмоб, посвященный 7-й годовщине захвата Славянска в 2014 году.

Для этого он использовал два флага - один флаг РФ, а другой - флаг Украины. Отмечается, что целью этого флешмоба было привлечение внимания к военным действиям, которые ведутся сейчас, и для того, чтобы ситуация 2014 года не повторилась в городе в будущем.

Но, через несколько минут, в зале появились представители полиции, которые вынесли флаг РФ из сессионного зала.

В холле горсовета полицейские составили на активиста протокол о нарушении.

Напомним, 6 апреля в Славянске ужесточили карантин.

Украина полиция сессия правоохранители Славянск

 
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