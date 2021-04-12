В Славянске на сессию горсовета принесли флаг России
В Славянске 12 апреля во время заседания сессии городского совета в зал внесли флаг России, который затем убрала полиция.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Деловой Славянск"
Флаг принес местный активист и провел флешмоб, посвященный 7-й годовщине захвата Славянска в 2014 году.
Для этого он использовал два флага - один флаг РФ, а другой - флаг Украины. Отмечается, что целью этого флешмоба было привлечение внимания к военным действиям, которые ведутся сейчас, и для того, чтобы ситуация 2014 года не повторилась в городе в будущем.
Но, через несколько минут, в зале появились представители полиции, которые вынесли флаг РФ из сессионного зала.
В холле горсовета полицейские составили на активиста протокол о нарушении.
Напомним, 6 апреля в Славянске ужесточили карантин.