В Славянске на сессию горсовета принесли флаг России

Пришлось вызывать полицию

Пришлось вызывать полицию

Фото: Деловой Славянск

В Славянске 12 апреля во время заседания сессии городского совета в зал внесли флаг России, который затем убрала полиция.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на местное издание "Деловой Славянск"

Флаг принес местный активист и провел флешмоб, посвященный 7-й годовщине захвата Славянска в 2014 году.

Для этого он использовал два флага - один флаг РФ, а другой - флаг Украины. Отмечается, что целью этого флешмоба было привлечение внимания к военным действиям, которые ведутся сейчас, и для того, чтобы ситуация 2014 года не повторилась в городе в будущем.

Но, через несколько минут, в зале появились представители полиции, которые вынесли флаг РФ из сессионного зала.

В холле горсовета полицейские составили на активиста протокол о нарушении.

Напомним, 6 апреля в Славянске ужесточили карантин.