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12 апреля 2021, 12:59 35

В Хмельницкой области мобильный COVID-госпиталь принял первых пациентов

12 апреля 2021, 12:59 35
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Его перевезли из Ивано-Франковской области, где эпидемическая ситуация стабилизировалась
Фото: Славутська црл
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В Хмельницкой области мобильный госпиталь, который разместили на базе Славутской Центральной районной больницы, начал принимать первых пациентов с диагнозом COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Славутской городской больницы, передает RegioNews.

В модули госпиталя переведены пациенты из ковидних отделений больницы, которые уже были перезагружены. Подчеркиваем, что это пациенты, которые уже находились на стационарном лечении в Славутской городской больнице", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для лечения больных коронавирусным заболеванием была создана мобильная бригада, состоящая из двух врачей, девяти медицинских сестер и девяти санитаров.

Согласно информации СНБО, загруженность коек в Славутской городской больнице по состоянию на 11 апреля составляла 98%.

Напомним, 6 апреля мобильный COVID-госпиталь перевезли из Ивано-Франковской области на Хмельнитчину. В регионе наблюдается крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация.

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