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Сутки в ООС: боевики били из запрещенных вооружений и гранатометов
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12 апреля 2021, 08:11 149

Сутки в ООС: боевики били из запрещенных вооружений и гранатометов

12 апреля 2021, 08:11 149
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 11 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Невельске, противник совершил обстрел позиций наших защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного, что на Приазовье, боевики открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку поселков Зайцево и Шумы, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По состоянию на 7 часов утра, 12 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано три нарушения режима "тишины", стрельбу оккупанты вели в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Донбасс ООС война военная техника боевики

 
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