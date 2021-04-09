В Днепре переполнены реанимации: коронавирус лечат хирурги и травматологи

Реанимация перегружена в три раза

Реанимация перегружена в три раза

Фото: из открытых источников

Реанимации больниц в Днепре переполнены с больными COVID-19, госпитализируют большое количество пациентов с тяжелым течением болезни. Для борьбы с болезнью начали привлекать даже хирургов и травматологов.

Как передает RegioNews, об этом рассказал главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко в эфире программы "Право на власть".

По его словам, больница им. Мечникова перегружена в три раза, а количество тяжелых больных постоянно растет.

Каждый день мы госпитализируем 20-25 тяжело больных пациентов. Реанимация перегружена", - говорит врач.

К борьбе с коронавирусом привлекли врачей различных специализаций.

В больнице мы учим не только терапевтов, инфекционистов, кардиологов, но и лечить ушли хирурги и травматологи. Они прошли курс обучения", - рассказывает Рыженко.

В то же время он отметил, что больница обеспечена всем необходимым для борьбы с COVID-19.

Ранее сообщалось, что реанимация для COVID-больных в больнице Мечникова в Днепре перегружена в три раза. Из 130 пациентов, 24 крайне тяжелых и критических.