В Минздраве рассказали, как планируют выполнить план COVID-вакцинации
Чтобы выполнить план вакцинации от COVID-19 в Украине, нужны препараты и желание людей делать прививки.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.
По его словам, чтобы выполнить план по вакцинации 70% населения, нужно без выходных каждый месяц делать около 6 млн прививок.
Есть несколько переменных, которые будут влиять на выполнение этого плана. Первая - это наличие вакцин, необходимо иметь миллион доз, чтобы мы могли задействовать все ресурсы нашей медицинской системы", - сказал он.
Ляшко добавил, что нужно агитировать людей прививаться, поскольку из 70% в среднем 50% хотят вакцинироваться, а еще 20% граждан нужно убедить и пригласить.
Напомним, в Киеве зараженных коронавирусом будут принимать в роддомах и детских больницах.