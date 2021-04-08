В Минздраве рассказали, как планируют выполнить план COVID-вакцинации

До конца года планируют вакцинировать большинство взрослого населения

До конца года планируют вакцинировать большинство взрослого населения

Фото: из открытых источников

Чтобы выполнить план вакцинации от COVID-19 в Украине, нужны препараты и желание людей делать прививки.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, чтобы выполнить план по вакцинации 70% населения, нужно без выходных каждый месяц делать около 6 млн прививок.

Есть несколько переменных, которые будут влиять на выполнение этого плана. Первая - это наличие вакцин, необходимо иметь миллион доз, чтобы мы могли задействовать все ресурсы нашей медицинской системы", - сказал он.

Ляшко добавил, что нужно агитировать людей прививаться, поскольку из 70% в среднем 50% хотят вакцинироваться, а еще 20% граждан нужно убедить и пригласить.

Напомним, в Киеве зараженных коронавирусом будут принимать в роддомах и детских больницах.