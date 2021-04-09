В Одессе заведениям, которые нарушают карантин, могут отключить воду и свет
Мэр Одессы Геннадий Труханов угрожает отключением света и воды заведениям, которые продолжают работать несмотря на ограничения "красной" зоны.
Об этом он заявил во время брифинга по итогам выездного заседания Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает RegioNews.
По его словам, в городе полиция вынуждена контролировать развлекательные заведения вместо того, чтобы ловить преступников.
Если отдельные заведения этого не понимают, если есть факт работы несмотря на запрет... Надо выключить свет, выключить воду и просто закрывать их. Все. Не будут работать. Возможно, тогда кто-то поймет всю серьезность", - сказал Труханов.
Напомним, ранее Труханов раскритиковал подпольную работу ресторанов в Одессе
Также сообщалось, что Рада угрожает Одессе проверками из-за игнорирования "красной" зоны.