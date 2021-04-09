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09 апреля 2021, 10:31 102

В Одессе заведениям, которые нарушают карантин, могут отключить воду и свет

09 апреля 2021, 10:31 102
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Город находится в "красной" зоне карантина, там запрещена работа ТРЦ, кафе и ресторанов
Город находится в "красной" зоне карантина, там запрещена работа ТРЦ, кафе и ресторанов
Фото: из открытых источников
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Мэр Одессы Геннадий Труханов угрожает отключением света и воды заведениям, которые продолжают работать несмотря на ограничения "красной" зоны.

Об этом он заявил во время брифинга по итогам выездного заседания Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает RegioNews.

По его словам, в городе полиция вынуждена контролировать развлекательные заведения вместо того, чтобы ловить преступников.

Если отдельные заведения этого не понимают, если есть факт работы несмотря на запрет... Надо выключить свет, выключить воду и просто закрывать их. Все. Не будут работать. Возможно, тогда кто-то поймет всю серьезность", - сказал Труханов.

Напомним, ранее Труханов раскритиковал подпольную работу ресторанов в Одессе

Также сообщалось, что Рада угрожает Одессе проверками из-за игнорирования "красной" зоны.

Одесса карантин коммунальные услуги Геннадий Труханов красная зона

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