В Одессе заведениям, которые нарушают карантин, могут отключить воду и свет

Город находится в "красной" зоне карантина, там запрещена работа ТРЦ, кафе и ресторанов

Город находится в "красной" зоне карантина, там запрещена работа ТРЦ, кафе и ресторанов

Фото: из открытых источников

Мэр Одессы Геннадий Труханов угрожает отключением света и воды заведениям, которые продолжают работать несмотря на ограничения "красной" зоны.

Об этом он заявил во время брифинга по итогам выездного заседания Комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает RegioNews.

По его словам, в городе полиция вынуждена контролировать развлекательные заведения вместо того, чтобы ловить преступников.

Если отдельные заведения этого не понимают, если есть факт работы несмотря на запрет... Надо выключить свет, выключить воду и просто закрывать их. Все. Не будут работать. Возможно, тогда кто-то поймет всю серьезность", - сказал Труханов.

Напомним, ранее Труханов раскритиковал подпольную работу ресторанов в Одессе

Также сообщалось, что Рада угрожает Одессе проверками из-за игнорирования "красной" зоны.