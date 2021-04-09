В Минздраве сказали, когда Украина получит долгожданную вакцину Pfizer
Украина получит первые дозы вакцины Pfizer по глобальному механизму COVAX уже на следующей неделе.
Как пишет RegioNews, об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".
Министр уточнил, что Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которыми будут прививать жителей и работников домов для пожилых людей.
"Первые 117 тысяч доз (вакцины Pfizer), которые зайдут по инициативе COVAX, предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине, по последним сообщениям. Они пойдут в специализированные дома-интернаты для престарелых и соцработников, которые там работают", - сказал Степанов.
Он также заверил, что в мае в Украину поступят те дозы Pfizer, о поставке которых с компанией договорилась власть.
Напомним, в Минздраве озвучили график поставок вакцин от COVID-19, Украина договорилась о поставках 24 млн доз вакцин.