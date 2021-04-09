08:59  09 апреля
В Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19
11:21  09 апреля
В Полтаве под облсоветом снова митингуют против высоких тарифов
08:11  09 апреля
На Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима "тишины": погиб украинский военнослужащий
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2021, 10:58 14

В Минздраве сказали, когда Украина получит долгожданную вакцину Pfizer

09 апреля 2021, 10:58 14
Читайте також українською мовою
Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer
Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer
Фото: Минздрав
Читайте також
українською мовою

Украина получит первые дозы вакцины Pfizer по глобальному механизму COVAX уже на следующей неделе.

Как пишет RegioNews, об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

Министр уточнил, что Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которыми будут прививать жителей и работников домов для пожилых людей.

"Первые 117 тысяч доз (вакцины Pfizer), которые зайдут по инициативе COVAX, предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине, по последним сообщениям. Они пойдут в специализированные дома-интернаты для престарелых и соцработников, которые там работают", - сказал Степанов.

Он также заверил, что в мае в Украину поступят те дозы Pfizer, о поставке которых с компанией договорилась власть.

Напомним, в Минздраве озвучили график поставок вакцин от COVID-19, Украина договорилась о поставках 24 млн доз вакцин.

Украина вакцина Минздрав Максим Степанов вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua