В Минздраве сказали, когда Украина получит долгожданную вакцину Pfizer

Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer

Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer

Фото: Минздрав

Украина получит первые дозы вакцины Pfizer по глобальному механизму COVAX уже на следующей неделе.

Как пишет RegioNews, об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Право на власть".

Министр уточнил, что Украина должна получить 117 тысяч доз вакцины Pfizer, которыми будут прививать жителей и работников домов для пожилых людей.

"Первые 117 тысяч доз (вакцины Pfizer), которые зайдут по инициативе COVAX, предварительно, 14-15 апреля они должны быть в Украине, по последним сообщениям. Они пойдут в специализированные дома-интернаты для престарелых и соцработников, которые там работают", - сказал Степанов.

Он также заверил, что в мае в Украину поступят те дозы Pfizer, о поставке которых с компанией договорилась власть.

Напомним, в Минздраве озвучили график поставок вакцин от COVID-19, Украина договорилась о поставках 24 млн доз вакцин.