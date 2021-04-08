В Чернигов доставили дополнительные 1500 доз COVID-вакцины
В городе использовали партию из 6800 доз вакцины CoviShield, которую получили в феврале
В городе использовали партию из 6800 доз вакцины CoviShield, которую получили в феврале
Черниговский областной центр общественного здоровья получил дополнительные 1500 доз вакцины индийского производства AstraZeneca (Covishield).
Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА, передает RegioNews.
По словам заместителя главы областной администрации Жанны Шерстюк, пока все кабинеты вакцинации в Чернигове и в области обеспечены вакциной и продолжают делать прививки.
Вчера Черниговский областной центр общественного здоровья получил дополнительные полторы тысячи доз вакцины AstraZeneca индийского производства под названием Covishield", - рассказала она.
Напомним, 7 апреля в Чернигове закончились вакцины от COVID-19.
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