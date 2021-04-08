В Чернигов доставили дополнительные 1500 доз COVID-вакцины

08 апреля 2021

Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука

Из всех заявленных направлений, в которых новый глава Ивано-Франковской ОГА пообещал развивать регион, ему пришлось сосредоточиться только на борьбе с пандемией COVID-19. А также на другом, неназванно...