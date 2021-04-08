18:14  08 апреля
В Чернигов доставили дополнительные 1500 доз COVID-вакцины
11:16  08 апреля
Поддержка бизнеса на период локдауна: в Раде зарегистрировали законопроект
18:33  08 апреля
На Донбассе за сутки 11 обстрелов, погиб украинский военный - штаб
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2021, 18:14 3

В Чернигов доставили дополнительные 1500 доз COVID-вакцины

08 апреля 2021, 18:14 3
Читайте також українською мовою
В городе использовали партию из 6800 доз вакцины CoviShield, которую получили в феврале
В городе использовали партию из 6800 доз вакцины CoviShield, которую получили в феврале
Фото: cg.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Черниговский областной центр общественного здоровья получил дополнительные 1500 доз вакцины индийского производства AstraZeneca (Covishield).

Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА, передает RegioNews.

По словам заместителя главы областной администрации Жанны Шерстюк, пока все кабинеты вакцинации в Чернигове и в области обеспечены вакциной и продолжают делать прививки.

Вчера Черниговский областной центр общественного здоровья получил дополнительные полторы тысячи доз вакцины AstraZeneca индийского производства под названием Covishield", - рассказала она.

Напомним, 7 апреля в Чернигове закончились вакцины от COVID-19.

коронавирус вакцина Чернигов ОГА вакцинация

В "Укрзализныце" обещают не останавливать поезда в Хмельницкой и Запорожской областях
08 апреля 2021, 17:40
Кличко рассказал, будут ли продолжать локдаун в Киеве до 10 мая
08 апреля 2021, 17:30
На Винничине умер бывший чиновник ОГА: он недавно сделал COVID-прививку
08 апреля 2021, 17:24
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram