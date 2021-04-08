В Киеве зараженных коронавирусом будут принимать в роддомах и детских больницах
Количество новых заражений и смертей бьет рекорды, больницы переполнены, сообщают в Минздраве
Количество новых заражений и смертей бьет рекорды, больницы переполнены, сообщают в Минздраве
В Министерстве здравоохранения заявили, что в столице готовятся принимать COVID-больных в родильных домах, детских больницах и в противотуберкулезном диспансере в связи со сложной эпидемической ситуацией.
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Это худшая вспышка, которую можем наблюдать в большинстве регионов с начала пандемии. Больницы переполнены, врачи и медсестры слишком истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды", - добавили в министерстве.
Отмечается, что из-за сложной эпидемической ситуации зараженных коронавирусом будут размещать в родильных домах и детских больницах.
Ранее сообщалось, что за 7 апреля больше всего новых заражений COVID-19 обнаружили в Киеве (1886) и Харьковской области (1427).
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