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08 апреля 2021, 12:06 570

В Киеве зараженных коронавирусом будут принимать в роддомах и детских больницах

08 апреля 2021, 12:06 570
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Количество новых заражений и смертей бьет рекорды, больницы переполнены, сообщают в Минздраве
Количество новых заражений и смертей бьет рекорды, больницы переполнены, сообщают в Минздраве
Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения заявили, что в столице готовятся принимать COVID-больных в родильных домах, детских больницах и в противотуберкулезном диспансере в связи со сложной эпидемической ситуацией.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Это худшая вспышка, которую можем наблюдать в большинстве регионов с начала пандемии. Больницы переполнены, врачи и медсестры слишком истощены, количество новых заражений и смертей бьет рекорды", - добавили в министерстве.

Отмечается, что из-за сложной эпидемической ситуации зараженных коронавирусом будут размещать в родильных домах и детских больницах.

Ранее сообщалось, что за 7 апреля больше всего новых заражений COVID-19 обнаружили в Киеве (1886) и Харьковской области (1427).

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