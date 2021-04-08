В Украине ввели новые правила въезда в страну: что изменилось

От обязательной самоизоляции освобождаются украинцы, у которых есть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус

От обязательной самоизоляции освобождаются украинцы, у которых есть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус

Facebook

В Украине изменили правила пересечения границы для въезжающих в страну граждан.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров от 7 апреля, обнародованное на сайте правительства, пишет RegioNews.

Теперь от обязательной самоизоляции освобождаются украинцы, у которых есть отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72, а не 48 часов до этого.

Также детям-иностранцам и лицам без гражданства, не достигшим 12 лет, при въезде в Украину не нужно иметь отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, при пересечении государственной границы Украины должны отправляться на самоизоляцию с установкой приложения "Дій Вдома" (ранее они въезжали без условий).

Напомним, ранее украинцам рассказали, можно ли пересечь границу со справкой о COVID-вакцинации.