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08 апреля 2021, 15:29 1563

Суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому законодательству

08 апреля 2021, 15:29 1563
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Водитель заплатит 17 тысяч гривен штрафа
Водитель заплатит 17 тысяч гривен штрафа
Рixabay
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На Львовщине суд оштрафовал на 17 тысяч. гривен водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщило издание ZAXID.NET, это первое обнародованное в реестре постановление суда, что была принята на основе новых штрафов, пишет RegioNews.

Отмечается, что решение принял Дрогобычский горрайонный суд. Водителя в нетрезвом виде задержали за рулем легкового автомобиля Иж-2126 в пгт Меденичи ночью 20 марта. Он согласился пройти проверку на состояние опьянения - подтвердилось, что он был пьяным.

На суде водитель не отрицал свою вину и признал, что перед тем, как сесть за руль, употреблял спиртные напитки.

Напомним, с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушения ПДД и усилилась ответственность за управление авто в нетрезвом состоянии.

суд Украина Львовщина штраф Львовская область

 
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