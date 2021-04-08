Суд впервые оштрафовал пьяного водителя по новому законодательству

Водитель заплатит 17 тысяч гривен штрафа

Водитель заплатит 17 тысяч гривен штрафа

Рixabay

На Львовщине суд оштрафовал на 17 тысяч. гривен водителя за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщило издание ZAXID.NET, это первое обнародованное в реестре постановление суда, что была принята на основе новых штрафов, пишет RegioNews.

Отмечается, что решение принял Дрогобычский горрайонный суд. Водителя в нетрезвом виде задержали за рулем легкового автомобиля Иж-2126 в пгт Меденичи ночью 20 марта. Он согласился пройти проверку на состояние опьянения - подтвердилось, что он был пьяным.

На суде водитель не отрицал свою вину и признал, что перед тем, как сесть за руль, употреблял спиртные напитки.

Напомним, с 17 марта в Украине начали действовать новые штрафы за нарушения ПДД и усилилась ответственность за управление авто в нетрезвом состоянии.