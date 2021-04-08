В "Укрзализныце" обещают не останавливать поезда в Хмельницкой и Запорожской областях
Эти области попали в "красную" зону карантина
Эти области попали в "красную" зону карантина
"Укрзализныця" пока не будет прекращать высадку и посадку пассажиров в Хмельницкой и Запорожской областях.
Как сообщили в пресс-службе компании, поезда дальнего следования курсируют без изменений, пишет RegioNews.
Отмечается, что "Укрзализныця" совместно с министерствами инфраструктуры и охраны здоровья имеет неделю на представление предложений по организации перевозок в указанных регионах. На это время не ограничивается продажа билетов и высадка-посадка пассажиров.
О введении ограничений и их характер компания сообщит дополнительно в течение недели.
Напомним, что Хмельницкая и Запорожская области официально попали в "красную” зону.
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