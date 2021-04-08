В "Укрзализныце" обещают не останавливать поезда в Хмельницкой и Запорожской областях

Эти области попали в "красную" зону карантина

Эти области попали в "красную" зону карантина

Фото из открытых источников

"Укрзализныця" пока не будет прекращать высадку и посадку пассажиров в Хмельницкой и Запорожской областях.

Как сообщили в пресс-службе компании, поезда дальнего следования курсируют без изменений, пишет RegioNews.

Отмечается, что "Укрзализныця" совместно с министерствами инфраструктуры и охраны здоровья имеет неделю на представление предложений по организации перевозок в указанных регионах. На это время не ограничивается продажа билетов и высадка-посадка пассажиров.

О введении ограничений и их характер компания сообщит дополнительно в течение недели.

Напомним, что Хмельницкая и Запорожская области официально попали в "красную” зону.