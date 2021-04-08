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08 апреля 2021, 17:30 144

Кличко рассказал, будут ли продолжать локдаун в Киеве до 10 мая

08 апреля 2021, 17:30 144
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Решения о продлении ограничений после 16 апреля городские власти Киева не принимали
Решения о продлении ограничений после 16 апреля городские власти Киева не принимали
Фото: из открытых источников
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В Киеве локдаун, как и сообщалось, действует до 16 апреля, и пока нет решения о его продлении до 10 мая.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

Его спросили, действительно ли готовится решение о продлении локдауна до 10 мая.

Я очень удивлен такой информацией. Решение о продлении карантина принимает не городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС, таких заседаний не было, информация распространяется из неизвестных источников", - сказал Кличко.

По его словам, местные власти будут исходить из динамики заболеваемости COVID-19, и сроки строгого карантина могут измениться.

Но будем исходить из цифр заболеваемости. И если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти. Сейчас четвертый день ограничений, на следующей неделе мы будем видеть динамику. Если динамика не снизится, я не исключаю. Если снизится, то ограничения будут, как и планировалось, до 16 числа", - добавил Кличко.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что локдаун в Киеве могут продлить до 10 мая.

Киев локдаун Виталий Кличко карантин коронавирус КГГА

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