Кличко рассказал, будут ли продолжать локдаун в Киеве до 10 мая
В Киеве локдаун, как и сообщалось, действует до 16 апреля, и пока нет решения о его продлении до 10 мая.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
Его спросили, действительно ли готовится решение о продлении локдауна до 10 мая.
Я очень удивлен такой информацией. Решение о продлении карантина принимает не городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС, таких заседаний не было, информация распространяется из неизвестных источников", - сказал Кличко.
По его словам, местные власти будут исходить из динамики заболеваемости COVID-19, и сроки строгого карантина могут измениться.
Но будем исходить из цифр заболеваемости. И если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти. Сейчас четвертый день ограничений, на следующей неделе мы будем видеть динамику. Если динамика не снизится, я не исключаю. Если снизится, то ограничения будут, как и планировалось, до 16 числа", - добавил Кличко.