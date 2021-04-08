На Винничине умер бывший чиновник ОГА: он недавно сделал COVID-прививку

У мужчины остались трое детей

У мужчины остались трое детей

Фото из открытых источников

На Винниччине в возрасте 42 лет умер экс-первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Александр Крученюк.

Как пишет со ссылкой на 33 канал, за несколько дней до смерти он вакцинировался от коронавируса, пишет RegioNews.

В судмедэкспертизе сообщили, что чиновник скончался вследствие желудочного кровотечения. Сейчас любого подтверждения связи вакцинации с его смертью нет. Мужчина скончался по дороге из ресторана.

"Знаю, что в "Баттерфляй" Александр праздновал день рождения товарища, там ему и стало плохо. Приехала "скорая помощь", но по дороге в Винницу он умер", — рассказала подруга семьи Крученюк Наталия Бойко.

Похороны состоялись во вторник, 6 апреля, в городе Хмельник. У мужчины остались трое детей.

Напомним, в Одесской области 23 марта умерла женщина-военнослужащий через 2 дня после получения прививки, а 24 марта в больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя. Он имел сердечно-сосудистые заболевания и диабет, а 15 марта ему сделали прививки против COVID-19.