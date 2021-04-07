На следующей неделе Рада будет работать в усиленном режиме: что в повестке дня
Депутаты планируют восстановить пленарные заседания
Депутаты планируют восстановить пленарные заседания
В течение всей следующей недели Верховная Рада будет работать в усиленном режиме, депутаты будут проводить по несколько заседаний в день.
Об этом в Telegram сообщила народный депутат и председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, передает RegioNews.
Всю следующую неделю Верховная Рада работает в усиленном режиме! До обеда - пленарные заседания. После обеда во вторник и четверг - внеочередные заседания", - написала она.
Гришина добавила, что нардепы продолжат рассматривать поправки по земельному законопроекту №2194.
Также на внеочередных заседаниях на следующей неделе планируется обсудить следующие проекты законов:
- №5014 об отмене обязательной государственной итоговой аттестации в формате ВНО для учеников 11 классов;
- № 5138-1 о переносе трансформации санаторных школ на год - до июля 2022 года;
- №4535 о реформе института старост;
- №4651 об ограничении/лишении свободы за недостоверное декларирование и ложь в декларациях;
- №4540 штрафы для тех, кто нарушает правила самоизоляции;
- №4475; №4398, №4399 о защите украинцев, у которых есть долги по валютным кредитам.
Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что Рада может уйти на карантин до конца апреля.
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