На следующей неделе Рада будет работать в усиленном режиме: что в повестке дня

Депутаты планируют восстановить пленарные заседания

Депутаты планируют восстановить пленарные заседания

Фото: из открытых источников

В течение всей следующей недели Верховная Рада будет работать в усиленном режиме, депутаты будут проводить по несколько заседаний в день.

Об этом в Telegram сообщила народный депутат и председатель подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина, передает RegioNews.

Всю следующую неделю Верховная Рада работает в усиленном режиме! До обеда - пленарные заседания. После обеда во вторник и четверг - внеочередные заседания", - написала она.

Гришина добавила, что нардепы продолжат рассматривать поправки по земельному законопроекту №2194.

Также на внеочередных заседаниях на следующей неделе планируется обсудить следующие проекты законов:

№5014 об отмене обязательной государственной итоговой аттестации в формате ВНО для учеников 11 классов;

№ 5138-1 о переносе трансформации санаторных школ на год - до июля 2022 года;

№4535 о реформе института старост;

№4651 об ограничении/лишении свободы за недостоверное декларирование и ложь в декларациях;

№4540 штрафы для тех, кто нарушает правила самоизоляции;

№4475; №4398, №4399 о защите украинцев, у которых есть долги по валютным кредитам.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что Рада может уйти на карантин до конца апреля.