Хмельницкая и Запорожская области официально попали в "красную" зону

Ограничения на территории этих регионов начнут действовать 9 апреля

Ограничения на территории этих регионов начнут действовать 9 апреля

Фото: из открытых источников

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС во время внеочередного заседания отнесла в "красную" зону карантина Запорожскую и Хмельницкую области.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 9 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей", - написал Немчинов.

Министр добавил, что комиссия решила применить на территории Запорожской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные именно для "красной" зоны.

Напомним, ранее сообщалось, что Херсонская область приближается к пиковым нагрузкам по COVID.

6 апреля мобильный COVID-госпиталь перевезли из Ивано-Франковской области на Хмельнитчину.