14:42  07 апреля
В Украине обновили требования к "красным" зонам: разрешили открыть химчистки
16:00  07 апреля
Кабмин одобрил увольнение глав восьми РГА в Житомирской области
18:15  07 апреля
Сутки в зоне ООС: боевики 4 раза обстреливали украинские позиции
UA | RU
UA | RU
07 апреля 2021, 18:53 199

Хмельницкая и Запорожская области официально попали в "красную" зону

07 апреля 2021, 18:53 199
Читайте також українською мовою
Ограничения на территории этих регионов начнут действовать 9 апреля
Ограничения на территории этих регионов начнут действовать 9 апреля
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС во время внеочередного заседания отнесла в "красную" зону карантина Запорожскую и Хмельницкую области.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает RegioNews.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00 часов 00 минут 9 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областей", - написал Немчинов.

Министр добавил, что комиссия решила применить на территории Запорожской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные именно для "красной" зоны.

Напомним, ранее сообщалось, что Херсонская область приближается к пиковым нагрузкам по COVID.

6 апреля мобильный COVID-госпиталь перевезли из Ивано-Франковской области на Хмельнитчину.

Олег Немчинов красная зона Хмельницкая область Запорожская область карантин

В Хмельницком СБУ пресекла деятельность фейкового "городского совета"
07 апреля 2021, 17:45
В Украине не планируют вводить тотальный локдаун — премьер
07 апреля 2021, 16:04
В Николаевской области перенесут пробное ВНО
07 апреля 2021, 15:59
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua