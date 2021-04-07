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07 апреля 2021, 17:45 613

В Хмельницком СБУ пресекла деятельность фейкового "городского совета"

07 апреля 2021, 17:45 613
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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят ряд обысков по факту создания незаконного "Хмельницкого городского совета".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что представители так называемого "народовластия" выполняли задания из-за рубежа, деятельность псевдодепутатов координировали спецслужбы России.

Они также активно сотрудничали с пророссийским пропагандистом Анатолием Шарием, которому СБУ сообщила о подозрении в государственной измене. Следователи органов безопасности, в рамках ранее начатого уголовного производства, проверяют информацию о причастности подозреваемых к деятельности, направленной на захват государственной власти и свержение конституционного строя", - говорится в сообщении.

Во время обысков у представителей незаконно созданных "органов местного самоуправления и государственной власти "Республики Украина" и "территориальной общины города Хмельницкий" правоохранители обнаружили:

  • уставы фейковых псевдообразований;
  • печати и бланки;
  • протоколы заседаний;
  • распоряжения, удостоверения и переписки самопровозглашенных органов;
  • агитационные материалы.

Также изъяты карточки платежных систем РФ, компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые будут приобщены к материалам дела", - добавили в СБУ.

Сейчас продолжается досудебное следствие по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

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