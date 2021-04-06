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06 апреля 2021, 11:41 63

Мобильный COVID-госпиталь перевезли из Ивано-Франковской области на Хмельнитчину

06 апреля 2021, 11:41 63
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В регионе наблюдается крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация
В регионе наблюдается крайне неблагоприятная эпидемическая ситуация
Фото: ГСЧС
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Мобильный госпиталь для COVID-пациентов, который работал на территории Богородчанской районной больницы, перемещен в Хмельницкую область, на территорию Славутской городской больницы.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек. В госпитале функционирует блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Госпиталь полностью готов для приема больных COVID-19", - говорится в сообщении.

Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором.

На месте организована работа Штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.

Напомним, 10 марта на Франковщине пациентов начал принимать мобильный госпиталь.

22 февраля на Франковщине открыли первый в Украине мобильный госпиталь для COVID-больных.

коронавирус Хмельницкая область пандемия больные госпиталь

 
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