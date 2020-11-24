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24 ноября 2020, 10:01 47

Насалик требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации

24 ноября 2020, 10:01 47
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Он будет обжаловать в апелляционной инстанции решение о закрытии дела
Он будет обжаловать в апелляционной инстанции решение о закрытии дела
Фото: из открытых источников
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Экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик настаивает на продолжении рассмотрения его дела о якобы недостоверном декларировании по сути, несмотря на отмену Конституционным судом Украины статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом он заявил в ходе заседания Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

"Я получил статус подозреваемого, а потом ещё и обвиняемого в преступлении, которое я не совершал, - сказал экс-министр. - Закрытие дела - это нарушение моих прав на доступ к правосудию и справедливый суд, на компенсацию и восстановление моих прав, нарушенных действиями следствия".

В ходе судебного заседания Насалик отозвал ходатайство о закрытии дела, поданное государственным адвокатом на основании решения КСУ.

Суд отказал экс-министру в продолжении дела. Насалик заявил, что будет оспаривать это решение в апелляционной инстанции.

Напомним, 27 октября Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

В 2019 году НАБУ сообщило о подозрении министру Насалику из-за невнесения в декларацию $1,249 млн, которые он якобы одолжил у физлица в 2014 году.

суд ВАКС Игорь Насалик декларации КСУ промышленность энергетика
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