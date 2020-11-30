Экс-министр энергетики Насалик обжаловал закрытие своего дела о декларации

Он доказал в суде, что все обвинения против него безосновательны

Он доказал в суде, что все обвинения против него безосновательны

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик подал апелляционную жалобу на решение Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) о закрытии дела по обвинению его в недостоверном декларировании, которое тот принял на основании отмены Конституционным судом Украины статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Об этом Игорь Насалик сообщил изданию "Главком", передает RegioNews.

Из меня по абсолютно ложному поводу, что уже доказано в суде, сделали сначала подозреваемого, а потом и обвиняемого. И участвовали в этом "шабаше" и НАПК (Национально агентство по предотвращению коррупции - ред.), и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура - ред.), а теперь присоединился и ВАКС. Мне не нужно "благодетельство" в виде закрытия дела, я не виновен и требую восстановления своих прав и честного имени. Пусть несут ответственность все, кто участвовал в травле меня", - заявил Насалик.

Он рассказал, что в этом году Нацполиция и ГБР зарегистрировали пять уголовных производств по факту действий следователей НАБУ, прокуроров САП, причастных к рассмотрению его дела в Высшем антикоррупционном суде.

Уголовные производства (№62020100000000149, №62020100000000104, №62020000000000569, №12020105090000464 и №12017100060005342) были зарегистрированы по следующим фактам: подделка документов и доказательств, неисполнение решения суда, дача ложных показаний, допроса ключевого свидетеля следователями НАБУ.

Также Насалик напомнил, что Верховный суд Украины 10 апреля 2019 года признал незаконным решение НАПК по поводу его декларации, на основании которого было начато уголовное производство, а результаты проверки декларации отменил.

Кроме этого, Насалик отметил, что неоднократно обращался в НАПК относительно разъяснений, обязан ли он указывать в декларации "долг", который обжалуется в суде. На что дважды получил от НАПК ответ о том, что в декларации не нужно указывать спорные финансовые обязательства, которые им не признаются и обжалуются в суде, до решения суда.

Экс-министр отметил, что в случае отказа в удовлетворении его апелляционной жалобы, он планирует отстаивать свои права и защищать интересы вплоть до Европейского суда по правам человека.

Напомним, в 2019 году НАБУ сообщило о подозрении министру Насалику из-за невнесения в декларацию $1,249 млн, которые он якобы одолжил у физлица в 2014 году.

24 ноября ВАКС отказал Насалику в продолжении рассмотрения его дела о якобы недостоверном декларировании на основании решения КСУ от 27 октября.

Ранее Насалик заявил, что требует от суда продолжения рассмотрения его дела о декларации.