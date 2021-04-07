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07 апреля 2021, 13:39 984

Начальнику полиции на Днепропетровщине двое граждан РФ предлагали взятку: их задержали

07 апреля 2021, 13:39 984
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Фото: Нацполиция
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Полиция Днепропетровской области задержала двух граждан России за подкуп чиновника полиции. Задержанные фигуранты уголовного производства, пытались взяткой "договориться" о непривлечении к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Установлено, что следователи полиции Павлограда начали уголовное производство по факту мошенничества. К преступлению оказались причастны двое мужчин, которые под предлогом продажи инструментов завладели 20 тысячами гривен местного жителя. Аферисты - 28-ми и 37-летние граждане Российской Федерации, которые временно проживают в городе Днепр.

Чтобы избежать уголовной ответственности за совершенные действия, злоумышленники обратились к должностному лицу Павлоградского РВП и предложили ему 30 тысяч гривен "вознаграждения", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали заговорщиков в служебном кабинете полицейского сразу после дачи взятки. Вещественные доказательства изъяты. Мужчин поместили в изолятор временного содержания.

Следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, готовят им вручение подозрения по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Запорожье на взятке задержали депутата и прокурора.

РФ взятка уголовное дело полиция Нацполиция

 
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