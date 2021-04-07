Суд закрив справу невнесення в декларацію ексміністра Насалика 1,2 млн доларів

Його звинувачували у декларуванні недостовірної інформації

Його звинувачували у декларуванні недостовірної інформації

Фото: із відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд повторно закрив кримінальну справу за звинуваченням у декларуванні недостовірної інформації колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає RegioNews.

Відомо, що рішення було ухвалене 1 квітня, сьогодні, 7 квітня його опублікували із оприлюднено з мотиваційної частиною.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП та закрила кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості у декларуванні недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

Мова йде про декларації про доходи за 2015, 2016, 2017 і 2018 роки.

Перед цим прокурор подав клопотання про закриття кримінальної справи на підставі скасування Конституційним судом кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Сторона захисту та сам обвинувачений заперечували проти задоволення такого клопотання прокурора. На їхню думку, визнання статті 366-1 КК України неконституційною та її подальше скасування має своїм правовим наслідком ухвалення судом виправдувального вироку, який повинен мати реабілітуючий характер, а відтак наполягали на подальшому розгляді справи”, - додали в ВАКС.

Адвокати Насалика також заявляли, що тривале кримінальне переслідування через широке висвітлення у ЗМІ завдало шкоди його репутації, а закриття кримінальної справи ухвалою ВАКС у листопаді 2020 року жодним чином не сприяло її відновленню.

Після закриття кримінального провадження першою інстанцією ВАКС, Насалик подав скаргу до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. 2 березня 2021 року колегія суддів АП ВАКС відновила закриту справу і призначила до нового розгляду.

Водночас на нинішньому засіданні дослідивши надані матеріали та заслухавши учасників судового процесу, суд постановив, що "вважає безумовно необхідним закрити на підставі п. 4 ч. 1 ст. 284 КПК дане кримінальне провадження щодо обвинувачення вказаної особи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК".

Нагадаємо, 30 листопада 2020 року екс-міністр енергетики Насалик оскаржив закриття своєї справи про декларації.

Відомо, що в 2019 році НАБУ повідомило про підозру міністру Насалику через невнесення в декларацію $1,249 млн, які він нібито позичив у фізособи в 2014 році.

24 листопада ВАКС відмовив Насалику в продовженні розгляду його справи про нібито недостовірне декларування на підставі рішення КСУ від 27 жовтня.

Раніше Насалик заявив, що вимагає від суду продовження розгляду його справи про декларації.