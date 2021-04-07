Увольнение Тупицкого: Верховный суд открыл дело относительно обжалования указа Зеленского

Рассмотрение дел начнется 29 апреля

Рассмотрение дел начнется 29 апреля

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Верховный суд Украины открыл производство по делам об обжаловании указа президента Украины Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей Конституционного суда, в частности скандально известного главы КСУ Александра Тупицкого.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

В суде отметили, что судебный иск от имени Тупицкого приняли еще 5 апреля. Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 10:00 29 апреля.

Кроме того, 5 апреля судом также было получено судебный иск от имени еще одного судьи КСУ Александра Касминина. Рассмотрение дела назначено на 29 апреля 2021 года в 11:00.

Оба судьи оспаривают Указ Президента Украины от 27 марта 2021 года "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 года о назначении позывов судьями КСУ.

Напомним, ранее представитель Зеленского заявил, что Тупицкий уже не глава КСУ, его распоряжения не действительны.