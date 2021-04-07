08:59  07 апреля
Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили более 15 тысяч новых случаев
10:51  07 апреля
Авто, квартира или земля: почти сто "слуг" улучшили свое материальное состояние за 2020 год
08:11  07 апреля
На Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима "тишины": погибли двое украинцев
UA | RU
UA | RU
07 апреля 2021, 09:16 102

Увольнение Тупицкого: Верховный суд открыл дело относительно обжалования указа Зеленского

07 апреля 2021, 09:16 102
Читайте також українською мовою
Рассмотрение дел начнется 29 апреля
Рассмотрение дел начнется 29 апреля
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Верховный суд Украины открыл производство по делам об обжаловании указа президента Украины Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей Конституционного суда, в частности скандально известного главы КСУ Александра Тупицкого.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

В суде отметили, что судебный иск от имени Тупицкого приняли еще 5 апреля. Судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 10:00 29 апреля.

Кроме того, 5 апреля судом также было получено судебный иск от имени еще одного судьи КСУ Александра Касминина. Рассмотрение дела назначено на 29 апреля 2021 года в 11:00.

Оба судьи оспаривают Указ Президента Украины от 27 марта 2021 года "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены Указа Президента Украины от 14 мая 2013 года о назначении позывов судьями КСУ.

Напомним, ранее представитель Зеленского заявил, что Тупицкий уже не глава КСУ, его распоряжения не действительны.

КСУ Александр Тупицкий суд ВСУ президент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Сто дней мэра Черновцов Кличука: тотальная смена руководящей команды и продолжение предвыборных обещаний
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram