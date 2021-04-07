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07 апреля 2021, 10:58 13

Тупицкий снова не пришел на суд, где ему должны были избирать меру пресечения

07 апреля 2021, 10:58 13
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Он не пришел из-за болезни матери
Он не пришел из-за болезни матери
Фото из открытых источников
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Александр Тупицкий, который был уволен указом президента с должности судьи Конституционного суда, не явился на избрание ему меры пресечения в Печерский районный суд Киева.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на УНІАН.

7 апреля должно было состояться заседание под председательством судьи Сергея Вовка по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании Тупицкому меры пресечения в виде залога в 45 тыс. грн.

На заседание явились двое его адвокатов. Они сообщили суду, что сегодня ночью у его 81-летней матери произошло обострение тяжелой болезни, которой она болеет уже несколько лет. В связи с этим Тупицкий поехал к ней в Черкассы.

"Защитники попросили суд отложить заседание на дату после 14 апреля, поскольку с 12 по 14 апреля Тупицкий должен принять участие в заседаниях в Конституционном и Верховном судах, а также в Голосеевском райсуде Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, что 2 апреля Александр Тупицкий не пришел на заседание Печерского районного суда Киева, где ему планировали избрать меру пресечения, аргументируя это митингом под зданием. Заседание перенесли на 7 апреля.

суд Украина Конституционный суд КСУ Александр Тупицкий

 
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