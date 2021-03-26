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26 марта 2021, 18:16 49

Агенту НАБУ Шевченко назначили 5 млн грн залога по делу о ЧВК

26 марта 2021, 18:16 49
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В случае неуплаты залога, он будет находиться в СИЗО до 24 мая
В случае неуплаты залога, он будет находиться в СИЗО до 24 мая
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Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения подозреваемому по делу о создании ЧВК агенту НАБУ Евгению Шевченко. Суд отправил его в СИЗО с возможностью выйти под залог в размере 5 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Граты".

Шевченко взяли под стражу сразу в зале суда. Он заявил, что у него нет денег на залог, однако он рассчитывает на помощь друзей.

В случае неуплаты залога, Шевченко будет находиться в СИЗО до 24 мая.

"Суд учел риски, что Шевченко может скрываться от суда и следствия, влиять на свидетелей и подозреваемых по этому делу, уничтожать улики и влиять на следствие и суд", - заявил телеграм-каналу PavlovskyNews прокурор.

Напомним, 24 марта СБУ провела обыск у агента НАБУ Шевченко, его подозревают в создании незаконных вооруженных формирований.

В тот же день в Службе безопасности Украины заявили, что агент НАБУ Евгений Шевченко совместно с нардепом 8 созыва Семеном Семенченко создал частную военную компанию и занимался поставками в Украину из России военных товаров.

Позже агент НАБУ Шевченко отрицал свою причастность к обвинениям СБУ в создании частной армии.

26 марта Служба безопасности Украины вручила нардепу 8 созыва Семену Семенченко подозрение в создании незаконных вооруженных формирований.

суд НАБУ криминал залог Евгений Шевченко

 
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