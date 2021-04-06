Корниенко рассказал, кто может войти в коалицию со "Слугой народа"

Глава партии считает, что в парламенте нужна широкая коалиция

Глава партии считает, что в парламенте нужна широкая коалиция

Фото из открытых источников

Александр Корниенко объяснил, что для внесения изменений в Конституцию голосов только "Слуги народа" не хватит.

Об этом глава партии "СН" Александр Корниенко сказал в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24", передает RegioNews.

В парламенте нужна широкая коалиция, сказал народный депутат Александр Корниенко.

Ничего нового нет, мы об этом давно говорим: все, кто желает присоединиться к коалиции с монобольшинством, потому что это будет присоединение к монобольшинству, а не новая коалиция, могут ознакомиться с нашими программными документами, они есть в открытом доступе. Там все указано - куда мы идем, как строим наш экономический и политический курс, - сказал он.

Корниенко объяснил, что для внесения изменений в Конституцию голосов только "Слуги народа" не хватит.

И даже такие изменения, как децентрализация, которую поддерживает 70% населения, остальные фракции не спешит поддерживать, а для изменения Конституции требуется 300 голосов. Поэтому я бы говорил, что широкая коалиция на случай, когда речь идет об изменениях в Конституции. Это не какие-то политические игрища, а нужно украинскому народу. Пока к нам не поступало никаких предложений, публичных призывов много, — сказал нардеп.

Как сообщалось ранее, 16 марта Корниенко и Наливайченко поспорили о возможности объединения фракций в парламенте. "Слуги народа" жалуются на "недружественный язык" от коллег.