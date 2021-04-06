11:59  06 апреля
Стало известно, при каких условиях в Украине могут запретить межобластное сообщение
12:11  06 апреля
Военных задерживал спецназ: стали известны подробности стрельбы в поезде Константиновка - Киев
18:35  06 апреля
Сутки в ООС: одно нарушение режима "тишины" и двое погибших украинских защитников
UA | RU
UA | RU
06 апреля 2021, 19:22 149

Корниенко рассказал, кто может войти в коалицию со "Слугой народа"

06 апреля 2021, 19:22 149
Читайте також українською мовою
Глава партии считает, что в парламенте нужна широкая коалиция
Глава партии считает, что в парламенте нужна широкая коалиция
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Александр Корниенко объяснил, что для внесения изменений в Конституцию голосов только "Слуги народа" не хватит.

Об этом глава партии "СН" Александр Корниенко сказал в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24", передает RegioNews.

В парламенте нужна широкая коалиция, сказал народный депутат Александр Корниенко.

Ничего нового нет, мы об этом давно говорим: все, кто желает присоединиться к коалиции с монобольшинством, потому что это будет присоединение к монобольшинству, а не новая коалиция, могут ознакомиться с нашими программными документами, они есть в открытом доступе. Там все указано - куда мы идем, как строим наш экономический и политический курс, - сказал он.

Корниенко объяснил, что для внесения изменений в Конституцию голосов только "Слуги народа" не хватит.

И даже такие изменения, как децентрализация, которую поддерживает 70% населения, остальные фракции не спешит поддерживать, а для изменения Конституции требуется 300 голосов. Поэтому я бы говорил, что широкая коалиция на случай, когда речь идет об изменениях в Конституции. Это не какие-то политические игрища, а нужно украинскому народу. Пока к нам не поступало никаких предложений, публичных призывов много, — сказал нардеп.

Как сообщалось ранее, 16 марта Корниенко и Наливайченко поспорили о возможности объединения фракций в парламенте. "Слуги народа" жалуются на "недружественный язык" от коллег.

Слуга народа Верховная Рада Конституция фракция Александр Корниенко коалиция

Стефанчук анонсирует "повышение качества законодательства"
05 апреля 2021, 16:19
"Слуга народа" Задорожний попал в ДТП под Киевом
04 апреля 2021, 18:55
Нардепы в марте получили около 3 млн грн компенсации за жилье
02 апреля 2021, 17:43
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Вахтовым методом: сто дней Резниченко между "слугами народа" и "Пропозицією" Филатова
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram