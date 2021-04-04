"Слуга народа" Задорожний попал в ДТП под Киевом
Нардеп не справился с управлением и врезался в другую машину
Нардеп не справился с управлением и врезался в другую машину
Народный депутат от партии «Слуга народа» Николай Задорожний совершил ДТП неподалеку Обухова Киевской области.
Об этом сообщает Обозреватель, пишет RegioNews.
Авария произошла в воскресенье, 4 апреля, около 12:40. Нардеп и водитель другой машины получили небольшие травмы, но обошлось без госпитализации.
Сообщается, что депутат не смог справиться с управлением своего транспортного средства и врезался в Ford. Другой участник происшествия ехал впереди в попутном направлении. Несмотря на то, что водителям не понадобилась госпитализация, медики, которые прибыли на вызов, оказали первую помощь участникам ДТП.
Напомним, ночью 3 апреля в Суворовском районе Одессы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи.
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