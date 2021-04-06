Война на Донбассе: стало известно имя бойца, которого убили оккупанты
Военный находился на боевом дежурстве, когда в него выстрелил снайпер
Военный находился на боевом дежурстве, когда в него выстрелил снайпер
На Донбассе убили украинского военного - младшего сержанта Виктора Гелебранта.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу 92-ой отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.
Сообщается, что военный находился на боевом дежурстве, когда в него выстрелил снайпер.
"Командование и личный состав бригады выражает глубокие соболезнования родным героя - жене и сыну", - говорится в сообщении.
С жгучей болью вынуждены сообщить о горькой потере в наших рядах... Вечером 5 апреля, рашитський палач вышел на...Posted by Официальная страница 92-ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко on Tuesday, April 6, 2021
Напомним, что за минувшие сутки на Донбассе боевики вели огонь по позициям украинских военных. В результате двое украинских бойцов получили ранения, не совместимые с жизнью.
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