Единственный выход - в НАТО: Зеленский заявил, что знает, как закончить войну на Донбассе

Но когда это произойдет, пока не известно

Но когда это произойдет, пока не известно

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что вступление в НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе.

Об этом сообщает сайт президента, передает RegioNews.

Одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе", - заверил президент.

По его словам, в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий относительно членства в Альянсе. "ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", считает Зеленский.

Президент также рассказал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о стягивании российских войск к украинским границам и готовность их к наступательным действиям.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих.