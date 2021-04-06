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На Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих
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06 апреля 2021, 13:39 57

Единственный выход - в НАТО: Зеленский заявил, что знает, как закончить войну на Донбассе

06 апреля 2021, 13:39 57
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Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что вступление в НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе.

Об этом сообщает сайт президента, передает RegioNews.

Одними реформами Россию не остановить. НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе", - заверил президент.

По его словам, в отношениях с НАТО для Украины наиболее актуальным вопросом является возможность получения Плана действий относительно членства в Альянсе. "ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ", считает Зеленский.

Президент также рассказал генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о стягивании российских войск к украинским границам и готовность их к наступательным действиям.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих.

Донбасс РФ война НАТО боевики

 
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