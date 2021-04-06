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На Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих
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06 апреля 2021, 08:11 5

На Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих

06 апреля 2021, 08:11 5
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 5 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Авдеевка, Лебединский и Водяное, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Золотое-4 захватчики обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле Новоалександровки - из стрелкового оружия.

Вследствие вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили пулевые ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

По состоянию на 7 часов утра, 6 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации был зафиксирован 1 случай нарушения режима прекращения огня.

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