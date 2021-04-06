Украина инициирует экстренное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе

Запрос уже отправили в ОБСЕ

Запрос уже отправили в ОБСЕ

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Как пишет RegioNews об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что Украина инициирует его, поскольку с прошлого заседания в результате обстрела было ранено мирного жителя Красногоровки (Донецкая область). Кроме того, в результате прицельного огня, в том числе снайперского, погибли 3 украинских бойцов, еще четверо получили ранения и травмы.

"Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ТОРДЛОУ вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров", - отметили в ТКГ.

В связи с этим глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу о созыве экстренной встречи ТКГ, чтобы обсудить неотложные меры по восстановлению режима прекращения огня и возвращения к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих.