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На Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих
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06 апреля 2021, 12:47 6

Украина инициирует экстренное заседание ТКГ из-за обострения на Донбассе

06 апреля 2021, 12:47 6
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Украинская делегация на фоне обострения на Донбассе созывает экстренное внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Как пишет RegioNews об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что Украина инициирует его, поскольку с прошлого заседания в результате обстрела было ранено мирного жителя Красногоровки (Донецкая область). Кроме того, в результате прицельного огня, в том числе снайперского, погибли 3 украинских бойцов, еще четверо получили ранения и травмы.

"Эти грубые нарушения режима прекращения огня на фоне беспрецедентного усиления группировки войск Российской Федерации вблизи государственной границы Украины и воинственной риторики представителей ТОРДЛОУ вызывают глубокую обеспокоенность у политического руководства Украины и международных партнеров", - отметили в ТКГ.

В связи с этим глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу о созыве экстренной встречи ТКГ, чтобы обсудить неотложные меры по восстановлению режима прекращения огня и возвращения к строгому выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе из-за обстрелов погибли двое украинских военнослужащих.

Донбасс Украина война военная техника ТКГ

 
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