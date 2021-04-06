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06 апреля 2021, 14:49 265

На блок-посту в Луганской области умер молодой полицейский

06 апреля 2021, 14:49 265
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Фото из открытых источников
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На блок-посту на окраине города Сватово Луганской области скончался 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" Денис Миронов.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сегодня, 6 апреля, в 8:30, 34-летний инспектор батальона особого назначения "Миротворец" полиции Киевской области Денис Миронов умер во время несения службы на блок-посту на окраине города Сватово Луганской области", - сообщили в ведомстве.

В МВД рассказали, что за период службы Миронов зарекомендовал себя как опытный сотрудник, который добросовестно и добросовестно относился к выполнению своих функциональных обязанностей.

О причинах смерти в МВД не сообщили.

Напомним, что за минувшие сутки на Донбассе боевики вели огонь по позициям украинских военных. В результате двое украинских бойцов получили ранения, не совместимые с жизнью.

смерти блокпост Украина Луганская область МВД

 
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