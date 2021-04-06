Депутаты Ивано-Франковского облсовета требуют перевыборов в округе № 87

Согласно официальным результатам подсчета голосов, там побеждает стронгмен и кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк

Согласно официальным результатам подсчета голосов, там побеждает стронгмен и кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк

Фото: galka.if.ua

Сегодня, 6 апреля депутаты Ивано-Франковского областного совета собрались на внеочередную сессию, чтобы отреагировать на события в избирательном округе № 87.

Об этом сообщает местное издание "Галка", передает RegioNews.

В повестке дня сессии стоял один вопрос о направлении обращения в органы власти о нарушениях законодательства во время выборов.

В обращении к президенту, председателю Верховной Рады, министру внутренних дел, председателю СБУ, генпрокурору, директору ГБР и Центральной избирательной комиссии депутаты требуют провести расследование событий в помещении ОИК № 87, признать выборы в округе недействительными и объявить повторные выборы.

Также депутаты облсовета обвинили нардепов от "Слуги народа" в содействии победе провластного кандидата.

После бурных дискуссий депутаты поддержали текст обращения, за него проголосовали 55 избранников из 68 присутствующих.

Напомним, ранее сообщалось, в Ивано-Франковской области начато 17 уголовных дел из-за нарушений на выборах.

Также на 87 округе суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках.

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