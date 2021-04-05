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05 апреля 2021, 08:41 20

Довыборы на 87 округе: суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках

05 апреля 2021, 08:41 20
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На 5 апреля запланировано слушание еще 2 дел по иску кандидата Шевченко
На 5 апреля запланировано слушание еще 2 дел по иску кандидата Шевченко
Фото: Facebook
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Окружной административный суд Ивано-Франковска признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух участках незаконным.

Как передает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу кандидата Александра Шевченко.

Суд признал решение о пересчете бюллетеней УИК 260028 (с. Монастырчаны) Незаконным! Окружная избирательная комиссия не имела права брать на перерасчет этот участок без соответствующих на это оснований!", - отметил он.

Позже Шевченко также добавил, что суд принял решение относительно незаконности перерасчета голосов на еще одном участке - №260012 (с. Горохолин Лес).

Окружная избирательная комиссия не имела права отправлять на перерасчет этот участок только по причине отсутствия на пакете с избирательной документацией названия вида выборов", - отметил он.

В то же время по сообщению Суспільне.Карпаты суды уже рассмотрели восемь дел по искам Шевченко об отмене решения о повторном подсчете голосов. В шести исках суд ему отказал, в двух кандидат сам отказался от заявленных требований. На 5 апреля запланировано слушание еще 2 дел по иску Шевченко.

Напомним, на округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов. Его конкуренты Шевченко и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский набрали 29,69% и, соответственно, 28,86%.

3 апреля, на третий избирательном участке округа №87 на Ивано-Франковщине, где соревновались "слуга" Василий Вирастюк и кандидат от партии "За майбутне" Александр Шевченко, результаты голосования признали недействительными.

Ранее 2 апреля в Ивано-Франковской области выборы признали недействительными на двух участках. ОИК №87 признала недействительным голосование на избирательных участках №261027 и №261030.

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