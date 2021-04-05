Промежуточные выборы в Ивано-Франковской области: начато 17 уголовных производств
Всего правоохранители получили 113 сообщений о вероятных нарушениях
Всего правоохранители получили 113 сообщений о вероятных нарушениях
Полицейские Ивано-Франковской области начали 17 уголовных производств: 12 из них - непосредственно связанные с нарушением избирательного законодательства, 5 - опосредованно связанные с нарушением избирательного процесса.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.
Так, уголовные производства начаты:
- 1 - по факту препятствования осуществлению избирательного права..., работе избирательной комиссии..., совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины);
- 5 - по фактам подкупа избирателей (ч. 4 ст. 160 Криминального кодекса Украины);
- 1 - по факту использования поддельных документов (ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины);
- 4 - по фактам заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности (ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины).
Полицейские составили 12 административных протоколов: в основном они касались нарушений изготовление или размещения материалов предвыборной агитации.
Ранее сообщалось, что на довыборах в Верховную Раду, которые проходили в воскресенье, правоохранители зафиксировали 39 сообщений о нарушениях. Также в полиции возбудили два уголовных производства.
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