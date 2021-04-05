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05 апреля 2021, 16:29 642

Глава ГБР Сухачев отказался комментировать судебное решение по делу Пашинского

05 апреля 2021, 16:29 642
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Суд оправдал Пашинского в деле о стрельбе с потерпевшим
Суд оправдал Пашинского в деле о стрельбе с потерпевшим
Фото из открытых источников
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Следователи государственного бюро расследований провели расследование по делу в отношении бывшего народного депутата Украины Сергея Пашинского в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения.

Как пишет RegioNews, об этом рассказал интервью "Укринформу" исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

"Во время досудебного расследования следователи ГБР провели содержательную и качественную работу по сбору доказательств и выявление как тех обстоятельств, которые изобличают, так и тех, кто оправдывает обвиняемого. Подозрение и обвинение в указанном уголовном производстве базировались, я подчеркиваю, только на надлежащих и допустимых доказательствах", - сказал Сухачев.

Однако, добавил он, наш уголовный процесс является состязательным, и в таком случае суд отдал предпочтение стороне защиты.

"Не буду комментировать судебное решение во внесудебном порядке", - добавил руководитель бюро.

Напомним, 18 марта суд оправдал Пашинского в деле о стрельбе с потерпевшим.

суд ГБР Украина расследование Сергей Пашинский

 
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