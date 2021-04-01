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01 апреля 2021, 10:36 6

В Украине начался весенний призыв

01 апреля 2021, 10:36 6
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Призыв из-за пандемии будет происходить с соблюдением требований и ограничений, установленных Кабинетом министров
Призыв из-за пандемии будет происходить с соблюдением требований и ограничений, установленных Кабинетом министров
Фото: if.gov.ua
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С 1 апреля в Украине стартует весенний призыв на военную срочную службу.

Как передает RegioNews, указ президента гласит, что призыв продлится до июня.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в этот период будет призвано 14 246 человек. В частности, к Вооруженных сил Украины – 6 500 человек, Государственной специальной службы транспорта – 600 человек, Национальной гвардии – 4 646 человек, Государственной пограничной службы – 2 500 человек.

Призыв из-за пандемии будет происходить с соблюдением требований и ограничений, установленных правительством. После прибытия призывников к воинской части будут проведены обсервационные мероприятия продолжительностью 14 суток.

В Генштабе также отметили, что в настоящее время существует более 30 оснований, по которым может предоставляться отсрочка от призыва. В частности, по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, для получения образования и продолжения профессиональной деятельности.

Напомним, 24 февраля Зеленский подписал указ о проведении призывов в 2021 году.

Украина военные армия ВСУ Генштаб

 
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