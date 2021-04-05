Сводка ООС: боевики обстреляли украинские позиции возле Новоалександровки
За сутки, 5 апреля в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации был зафиксирован 1 случай нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новоалександровка враг открывал огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В штабе ООС добавили, что боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 133 взрывоопасных предмета", - рассказали в штабе ООС.
Напомним, сутками ранее было зафиксировано 10 нарушений режима прекращение огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.