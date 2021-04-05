Сводка ООС: боевики обстреляли украинские позиции возле Новоалександровки

Среди украинских военных потерь и раненых нет

Среди украинских военных потерь и раненых нет

Фото: из открытых источников

За сутки, 5 апреля в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований Российской Федерации был зафиксирован 1 случай нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новоалександровка враг открывал огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 133 взрывоопасных предмета", - рассказали в штабе ООС.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано 10 нарушений режима прекращение огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.