В ВСУ от коронавируса умерли еще двое военнослужащих

В общем от коронавируса умерли уже 59 военнослужащих ВСУ

В общем от коронавируса умерли уже 59 военнослужащих ВСУ

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В Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью COVID-19. В общем от коронавируса умерли уже 59 военнослужащих ВСУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Командования Медицинских сил ВСУ, передает RegioNews.

Отмечается, что один из работников ВСУ с 1 марта находился на стационарном лечении в Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковской городской рады, а другой с 17 марта в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ".

"Несмотря на проводимую терапию состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть одного из них была зафиксирована 28 марта, а другой 29 марта. Информация об указанных случаях поступила в Командование Медицинских сил Вооруженных Сил вечером 29 марта", – говорится в сообщении.

Командование Медицинских сил ВСУ также сообщил, что за минувшие сутки зарегистрировано 199 новых случаев COVID-19 в украинской армии. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек.

Эпидемическая обстановка в Вооруженных Силах Украины. По состоянию на 10.00 30 марта в Вооруженных Силах Украины на острую... Posted by Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины on Tuesday, March 30, 2021

Напомним, в Украине свыше 10 тысяч новых случаев коронавируса.