"Шансы минимальны": Резников оценил возможность начала полномасштабной войны с Россией

То что происходит сейчас является элементом гибридной войны

То что происходит сейчас является элементом гибридной войны

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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что шансы на то, что в ближайшее время Россия начнет широкомасштабную военную кампанию являются минимальными.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на выступление Резникова в эфире "Свободы слова".

По мнению чиновника, шансы на развитие широкомасштабной военной кампании минимальны.

Я их оцениваю очень минимальными. Я считаю, что это является элементом гибридной войны, а именно информационной войны, это создание такого воображаемого напряжения с целью привлечь внимание к себе, как делает сегодня Российская Федерация, пытаясь таким образом вынудить к переговорам других игроков мира", - отметил Резников.

По его словам, сегодня весь цивилизованный мир, начиная от европейского сообщества, американской администрации президента Байдена, все четко выражают позицию и все знают, что Российская Федерация не является никаким посредником, а является страной-агрессором, "они являются участником трехсторонней контактной группы как страна, которая отвечает за то, что произошло на оккупированной части Донецкой и Луганской областей".

Отвечая на вопрос, почему партнеры Украины так реагируют на это, он ответил:

"Это абсолютно правильно потому что что любая демонстрация силы иногда может превратиться в реализацию этой силы. Мы с вами знаем, как они в свое время использовали вариант обезьяны с гранатой, передали Бук своим боевикам, которым сбили авиалайнер. Поэтому не надо исключать любой возможности как провокации, так и эксцесса исполнителя, когда еще одна обезьяна с гранатой сделает какой-то выстрел. Поэтому к этому надо быть готовыми", - добавил чиновник.

Как сообщалось, в Кабмине считают, что ужесточение санкций - единственный вариант заставить РФ прекратить агрессию. России эта война должна стать невыгодной, считают в правительстве.