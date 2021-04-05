В Черниговской области и Киеве решили перенести пробное ВНО

Перенос связан со сложной эпидемиологической ситуацией

Перенос связан со сложной эпидемиологической ситуацией

Фото: из открытых источников

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает RegioNews.

Из-за прекращения движения общественного транспорта, что делает невозможным подъезд зарегистрированных участников, а также педагогических работников, привлеченных к проведению внешнего оценивания, пробное ВНО в г.. Киев и Черниговской области будет перенесено на 24 апреля. В других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано, 10 апреля", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что участники пробного ВНО, которые будут сдавать его 24 апреля, смогут занести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).

Результаты будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Напомним, независимо от эпидситуации, ВНО пройдет по графику – Минобразования.