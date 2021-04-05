09:02  05 апреля
В Украине за сутки выявили свыше 10 тысяч новых случаев коронавируса
09:24  05 апреля
Разумков рассказал, стоит ли ожидать комендантский час в Украине
19:05  05 апреля
Сводка ООС: боевики обстреляли украинские позиции возле Новоалександровки
UA | RU
UA | RU
05 апреля 2021, 17:59 3

В Черниговской области и Киеве решили перенести пробное ВНО

05 апреля 2021, 17:59 3
Читайте також українською мовою
Перенос связан со сложной эпидемиологической ситуацией
Перенос связан со сложной эпидемиологической ситуацией
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве и Черниговской области из-за прекращения движения общественного транспорта перенесли проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) на 24 апреля.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования, передает RegioNews.

Из-за прекращения движения общественного транспорта, что делает невозможным подъезд зарегистрированных участников, а также педагогических работников, привлеченных к проведению внешнего оценивания, пробное ВНО в г.. Киев и Черниговской области будет перенесено на 24 апреля. В других регионах Украины пробное ВНО состоится, как и запланировано, 10 апреля", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что участники пробного ВНО, которые будут сдавать его 24 апреля, смогут занести свои ответы на тест, на который они были зарегистрированы, с 24 до 28 апреля (после прохождения оценивания).

Результаты будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Напомним, независимо от эпидситуации, ВНО пройдет по графику – Минобразования.

Минобразования ВНО коронавирус карантин Киев Черниговская область

Суд встал на сторону Шкарлета по делу о плагиате в его трудах
05 апреля 2021, 17:34
На Буковине официально подтвержден "британский" штамм COVID-19
05 апреля 2021, 17:31
Стало известно, сколько украинцев оштрафовали из-за отсутствия масок
05 апреля 2021, 17:24
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Первый негарант: как своим желанием протянуть Вирастюка в нардепы Зеленский свернул в сторону тоталитаризма
Кому живется лучше всех? ТОП-3 самых богатых украинских мэров
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Игорь Попов
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram