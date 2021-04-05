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05 апреля 2021, 17:24 2

Стало известно, сколько украинцев оштрафовали из-за отсутствия масок

05 апреля 2021, 17:24 2
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В Украине ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяет соблюдение карантина субъектами хозяйствования
В Украине ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяет соблюдение карантина субъектами хозяйствования
Фото: Нацполиция
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Правоохранители в течение прошлой недели составили более 11 тысяч постановлений в отношении граждан за неношение масок или респираторов, всего с начала карантина постановлений - более 200 тысяч.

Как пишет RegioNews, об этом Фейсбуке сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко.

"Немного статистики за прошедшую неделю: составлено 1881 админпротокол за нарушение правил относительно карантина людей (всего от начала карантина 85 982 админпротоколы); вынесено 11 044 админпостановления по неношение масок или респираторов (всего 200 073 админпостановления); проверено 72 387 субъектов хозяйствования", - отметил глава НПУ.

По его словам, в Украине ежедневно более 1200 рейдовых групп проверяет соблюдение карантина субъектами хозяйствования.

Он также напомнил, что в Киеве, Чернигове и Николаеве в рамках усиленного карантина весь общественный транспорт переведен в режим спецперевозок, и полицейские проверяют наличие у пассажиров спецбилетов.

Введення посиленого локдауну – вимога часу. Щодня ми спостерігаємо зростаючу статистику кількості хворих. І що...

Posted by Ігор Клименко on Monday, April 5, 2021

Напомним, ранее в Нацполиции рассказали, сколько заведений в "красных" зонах нарушили карантин.

Украина карантин штраф Игорь Клименко Нацполиция

 
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