Хмельнитчина уже скоро может попасть в "красную" зону - Степанов
Ситуация с распространением коронавируса в области очень напряженная
Ситуация с распространением коронавируса в области очень напряженная
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что из-за загруженности "ковидных” больниц и количества больных на коронавирус, Хмельницкая область может оказаться в "красной зоне" карантина уже в ближайшие дни.
Об этом министр рассказал в ходе заседания Кабинета министров, передает RegioNews.
В настоящее время наиболее напряженная ситуация в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим что в ближайшие дни она может быть переведена на красный уровень эпидопасности, потому что есть нарушения наших критериев", - заявил Степанов.
Напомним, 5 марта Хмельницкая область оказалась в "оранжевой" зоне, на территории региона начнут действовать более строгие ограничения.
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