Хмельнитчина уже скоро может попасть в "красную" зону - Степанов

Об этом министр рассказал в ходе заседания Кабинета министров, передает RegioNews.

В настоящее время наиболее напряженная ситуация в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим что в ближайшие дни она может быть переведена на красный уровень эпидопасности, потому что есть нарушения наших критериев", - заявил Степанов.